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        Van'daki evlat eylemine bir aile daha katıldı

        VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 71'inci haftada sürdü. Daha önce 34 olan aile sayısı, yeni katılım ile 35'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:30
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        Van'daki evlat eylemine bir aile daha katıldı
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        VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 71'inci haftada sürdü. Daha önce 34 olan aile sayısı, yeni katılım ile 35'e yükseldi.

        Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Daha önce 34 olan aile sayısı, 9 yıl önce kaçırılan kızı Hande için eyleme katılan Fatma Tekyurt'un katılım sağlamasıyla 35'e yükseldi.

        'EVLATLARIMIZI HDP VE PKK İÇİN DOĞURMADIK'

        Kızı Şerima için eyleme katılan Nazlı Sancar, 2012'de çocuğunu zorla dağa kaçırıldığını belirterek, "O tarihten beri HDP ve PKK ile savaşan, mücadele veren bir anneyim. HDP binalarının olduğu birçok yerde eyleme katıldım. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Çocuklarımız için sonsuza kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Evlatlarımızı HDP ve PKK için doğurmadık, büyütmedik. Doğurduğumuz, evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Düşmanın karşısında boyun eğmeyeceğim, eğmem de. Dimdik duracağım. Lütfen Şerima, eğer beni duyuyorsan gel teslim ol" dedi.

        '9 YILDIR HABER ALAMIYORUM'

        9 yıl önce, 15 yaşında kaçırılan kızı Hande için eyleme katılan Fatma Tekyurt ise "Çocuğum HDP tarafından kandırılıp, PKK'ya teslim edildi. 9 yıldır haber alamıyorum. Kızım Hande beni duyuyorsa, bekliyorum. Kızım 2015 tarihinde barış sürecinde kaçırıldı. Bu eyleme de ailelerin desteğiyle katıldım. Bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Kızımı da bekliyorum, devletimize güvenmesini istiyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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