Van'da hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.