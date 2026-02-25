Van'da üniversite öğrencilerinin bağımlılıklardan korunması için seferberlik başlatıldı

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), her türlü bağımlılığın önlenmesi, öğrencilerin suç ve suçlulardan korunması amacıyla başlattığı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bir ayda yaklaşık 1000 öğrenciye ulaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Birlik Vakfının 40. kuruluş yıl dönümü programındaki konuşmasında "modern zaman vebası" olarak nitelediği bağımlılıkla hep birlikte mücadele edilmesi yönündeki çağrısının ardından Van YYÜ'de eğitim programları başlatıldı.



Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde haftanın belirli günlerinde eğitimler düzenleyen alanında uzman akademisyenler, bir aylık süreçte yaklaşık 1000 öğrenciye tütün ve sigaranın zararlarını anlattı, teknoloji, madde ve alkol bağımlılıklarının yol açtığı sorunlara yönelik bilgiler aktardı.



Sanal bahis ve kumar bağımlılığı, IBAN kullandırılması konusunda da bilgilendirmeler yaparak öğrencileri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan akademisyenler, üniversitedeki bütün öğrencilere ulaşarak bu eğitimlere katılmalarını sağlamayı hedef olarak belirledi.



Öğrenci topluluklarındaki gönüllü öğrenciler de bu çalışmalara destek vererek ders saatleri dışında broşürler dağıttı, arkadaşlarını zararlı alışkanlıklardan korumaya ve bağımlılık konusunda farkındalığı artırmaya çalıştı.



- "Bağımlılıklara karşı kapsamlı bir seferberlik başlattık"



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bağımlılıkları "modern zaman vebası" olarak nitelendirip gönüllü kuruluşlara, medyaya ve üniversitelere yaptığı mücadeleye destek verme çağrısını çok kıymetli bulduklarını söyledi.



Bu çağrıyı üniversite adına önemli sorumluluk ve toplumsal görev olarak değerlendirdiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:



"Gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıktan korunması, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için bağımlılıklara karşı kapsamlı bir seferberlik başlattık. Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde alanında uzman akademisyenlerimizin öncülüğünde tütün ve sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına yönelik eğitim ve bilinçlendirme programlarını hayata geçirdik.



Amacımız, yalnızca bilgi vermek değil, gençlerimizin farkındalığını artırmak ve onları bağımlılıklara karşı güçlü bir bilinçle donatmaktır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Genç Yeşilay gibi öğrenci topluluklarımızın desteğiyle düzenlediğimiz eğitimlerle şu ana kadar yaklaşık 1000 öğrencimize ulaştık. Gönüllü öğrencilerimizin desteğiyle yürütülen çalışmalarımız, kampüs genelinde artarak devam etmektedir."



Üniversitelerin yalnızca akademik bilginin üretildiği kurumlar olmadığını, aynı zamanda gençlerin değerlerle güçlendiği eğitim yuvaları olduğunu vurgulayan Şevli, öğrencilerin sağlıklı, bilinçli ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam sürmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.



"Önleyici, koruyucu ve rehabilite edici adımlarımızı bütüncül bir yaklaşımla planlarken sadece geleneksel bağımlılıklara değil, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı da kararlı politikalar geliştirdik." diyen Şevli, bu amaçla Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını anlattı.



Şevli, bu merkezde bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilimsel araştırmaların, uygulama çalışmalarının ve disiplinler arası işbirliklerinin daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.



- "Bağımlılık bazen zor yaşam olaylarından kaçınma davranışı olarak ortaya çıkabiliyor"



Van YYÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Gamze Mukba ise bağımlılığın madde, ilişki ve dijital bağımlılık eğilimi gibi birçok türünün bulunduğundan bahsetti.



Kentteki kurumlarda bağımlılıkla mücadele kapsamında konferanslar, eğitimler ve süpervizyon çalışmaları da yürüttüklerini anlatan Mukba, şu bilgileri verdi:



"Öğrencilerimize yaşam amaçları oluşturmanın, alternatif hedefler belirlemenin ve uzun vadeli ödüllere yönelmenin önemini anlatıyoruz. Spor, sanat, kulüp faaliyetleri ve sosyal etkinlikler, gençlerin sağlıklı bağlar kurmasını destekliyor. Dijital detoks uygulamaları ve doğayla temas da psikolojik iyi oluşu artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bağımlılık bazen zor yaşam olaylarından kaçınma davranışı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle stresli dönemlerde destek mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Verdiğimiz eğitimlere gönüllü olarak katılan öğrencilerimiz sahada akranlarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürüterek, onların sigara, madde ve diğer bağımlılık türlerine karşı farkındalık kazanmalarını sağlıyor."



- "Arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz"



Üniversite öğrencisi İpek Gür de hocalarından aldığı eğitimler doğrultusunda üniversite ortamında bağımlılığı önlemeyi ve bağımlı arkadaşlarına destek olmayı amaçladığını dile getirdi.



Bu kapsamda bilgilendirici broşürler dağıttıklarını ve PDR Merkezi tarafından verilen eğitimlere katıldıklarını belirten Gür, "Madde bağımlılığı sadece bireyin bedenine zarar vermekle kalmıyor, ruhsal olarak da çöküşe sürüklüyor, sosyal ilişkilerini olumsuz etkiliyor ve sonuçları kötü yerlere gidebiliyor. Biz de hocalarımızdan öğrendiğimiz bilgilerle arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz." dedi.



Üniversite öğrencisi Esma Nur Yetkin ise aldıkları eğitimler doğrultusunda bağımlılık eğilimlerine karşı akranlarını bilinçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.



Çevrelerindeki insanları bilinçlendirerek madde bağımlılığının yol açtığı fiziki, maddi ve sosyal zararları azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Yetkin, "Bilinçli bir toplum oluşturmak istiyoruz. Yeni kuşakta daha bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Gamze Ayyılmaz da "Dağıttığımız broşürler ve verdiğimiz bilgiler sayesinde insanların 'Bundan uzak durmalıyım.' düşüncesine yönelmeleri bile bizim için çok kıymetli. Bu bilgileri aktarmak, bir hayata dokunmak çok güzel ve gurur verici bir durum." diye konuştu.

