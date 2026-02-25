Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da öğrenciler yardım kolileri hazırladı

        Van'da öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla yardım kolileri hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Türk Kızılay Van Şubesi ile Simya Koleji, çocukların yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla etkinlik düzenledi.


        Bu kapsamda, velileriyle bir markette alışveriş yapan 3. sınıf öğrencileri, yardım kolileri hazırladı.

        İçerisinde gıda paketleri olan koliler, tespit edilen ailelere teslim edilecek.


        Sınıf öğretmeni Gökhan Çakan, Maarifin Modeli Ramazan projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Eğitimin sadece sınıfta olmadığını belirten Çakan, "Kimi öğrencimizin elinde zeytin, kimisinin pirinç paketi vardı. Aslında öğrencilerimiz kolinin içerisinde sadece gıda malzemeleri koymuyor aynı zamanda sevgilerini, duyarlılıklarını ve şefkatlerini koyuyorlar. Buradan bütün öğrencilerime ve velilerime teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

        Velilerden Duygu Polat ise "Ramazan ayının bereketiyle yapılmış bir etkinlik. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin desteğiyle ailelere yardım kolisi hazırladık. Oğlumla böyle anlamlı bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

        Annesiyle koli hazırlayan 3. sınıf öğrencisi Mehmet Reşat Polat da "Ramazan ayını daha iyi anladım. Hep birlikte yardım kolisi hazırladık. Çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

        Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu aktaran veli Mehtap Sevimli, "Çocukların çabasına ve yardımlarına ortak olmak bizi çok mutlu etti. Aslında çocuklarımıza rol model oluyoruz. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

