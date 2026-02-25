Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da gözünün iç tabakası ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu

        Van'da gözün iç tabakası olan endotel tabakasının işlevini yitirdiği hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Giriş: 25.02.2026 - 13:00
        Van'da gözünün iç tabakası ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu

        Van'da gözün iç tabakası olan endotel tabakasının işlevini yitirdiği hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez korneanın hasarlı tabakasının değiştirildiği ameliyat gerçekleştirildi.

        Kornea sonrası gözün iç tabakası olan endotel tabakasının işlevini yitirdiği 78 yaşındaki hasta, minimal invaziv (küçük kesiyle yapılan, dokuya daha az zarar veren cerrahi yöntem) teknikle ameliyat edildi.

        Başarılı ameliyatın ardından servise alınan hastanın görmesinde belirgin düzelme sağlandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rumeysa Bilmez Tan, basın mensuplarına, katarak ameliyatı sonrası hastanın gözünün iç tabakasının işlevini yitirdiği ve korneanın ödem tuttuğunu söyledi.

        İlk kez gerçekleştirdikleri ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tan, şunları kaydetti:

        "Bu tarz hastalara kornea nakli öneriyoruz fakat güncel yaklaşımlarda artık kornea hangi tabakası hasarlıysa sadece o tabakayı değiştirmek daha ön plana çıkmış bir cerrahi prosedür. Biz de bu hastamızda sadece korneanın en iç tabakası olan endotelini değiştirmeyi planladık. Yaptığımız bu ameliyatta başarı bir sonuç aldık. Naklettiğimiz doku yerine yapıştı. İşlevi görmeye başladı. Daha önce yapılamayan bir ameliyattı. Artık Van'da da ileri teknolojik kornea nakli ameliyatları yapılabilmekte."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

