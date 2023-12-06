Van'da gönüllü sağlık çalışanları, öğretmenlere ilk yardımı anlatıyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli acil tıp tekniker ve teknisyenleri, öğretmenlere temel ilk yardım eğitimi veriyor.

Merkezde görevli gönüllü sağlık personeli, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında haftanın belirli günleri okullara giderek idareci ve öğretmenlere temel ilk yardımı maketler üzerinde uygulamalı gösteriyor.

Hastanedeki görevlerinin ardından belirledikleri okullara giden sağlık çalışanları, öğretmenlere boğaza cisim kaçması, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kalp durması ve kalp krizi olaylarında neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi aktarıyor.

Öğretmenlerin karşılaşabilecekleri olaylarda insanlara daha profesyonel müdahale etmelerini sağlamayı hedefleyen sağlık çalışanları, 28 okulda ilk yardım eğitimi verdi.

- "Eğitim verdiğimiz öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtardı"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli sağlık teknikeri Sezgin Alaca, AA muhabirine, ilk yardım bilgilerini herkese aktarmak istediklerini söyledi.

Acil tıp teknikerleri ve teknisyenlerinin ambulanslarla ulaştıkları hastalara ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri olduğunu belirten Alaca, "Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yapıyoruz. Yardım çağrılarına, ambulansların siren sesiyle ulaşıp yardım ediyoruz. Müdahalemizle hayata tutunan insanların ve yakınlarının sevinçleri bizi mutlu ediyor. Görevimizi canla başla yerine getirme gayretindeyiz. Hayat kurtarmak çok özel bir duygu." diye konuştu.

Başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında gittikleri okullarda öğretmenlere ilk yardım eğitimi verdiklerini anlatan Alaca, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımızla mesai saati dışında okullara giderek hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyoruz. Şu ana kadar 28 okula gittik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Daha önce eğitimimize katılan bir öğretmen, boğazına yabancı cisim kaçan öğrencisine Heimlich manevrasını uygulayarak müdahale etti, hayatını kurtardı. Tüm okullarda ilk yardım eğitimini vermeyi hedefliyoruz. Daha sonraki çalışmamız da öğrencilere yönelik olacak. Bu eğitimi tüm vatandaşlara vermeyi amaçlıyoruz. Ölümle sonuçlanan çoğu olayın nedeni ilk yardımın yapılamaması ya da yanlış uygulamadan kaynaklanıyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir çalışma başlattık. Ölümle sonuçlanan kazaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 'İlk yardım bilgisi olan biri müdahale etseydi yaşayacaktı' ifadesinin artık kullanılmasını istemiyoruz. Herkesin ilk yardım eğitimini alması için çaba gösteriyoruz."

- "Hayat kurtarmaya çalışıyoruz"

Yetişkin acil servisinde görevli sağlık teknikeri Narin Emek Yantemur ise ilk yardımın temel uygulamalarının koruma, bilgilendirme ve kurtarma olduğunu dile getirdi.

Acil müdahale yöntemlerinin eksik ya da yanlış uygulanmasının ciddi hayati riskler getirebileceğini vurgulayan Yantemur, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da da görev yaptım. Kovid-19 salgınında da sahadaydık. Trafik kazalarında, depremlerde ve çığda görev yaptık. Hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Okullara giderek ilk yardım bilgilerimizi öğretmenlere ve idarecilere de aktarmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin olumsuz bir durumda öğrencilerine doğru müdahalede bulunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimlerin her yerde verilmesi gerekiyor."

Sağlık teknisyeni Eylem Çevik de ilk yardım eğitiminin temel yaşam desteği olduğunu bildirerek, "Acil müdahalelerin eğitim almış kişilerce yapılması çok önemli. Görevimiz kazazedelerin yaşama tutunmasını sağlamak. Hayat kurtardıkça mutlu oluyoruz." dedi.

Sağlık teknikeri Narin Salmaz, hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yaptıklarını ifade ederek, "İnsan yaşamına dokunmak güzel bir duygu. Hayalimdeki işi yapıyorum. Zamanında ve bilinçli yapılan ilk yardımın hayat kurtardığının bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime katılan beden eğitimi öğretmeni İlyas Aykut, "Sağlıkçı arkadaşlardan ilk yardım eğitimini almak güzel oldu. Acil durumlarda daha kolay müdahale edebileceğiz. Fedakarca okul okul dolaşarak bilgilerini aktarmaya çalışan sağlıkçılarla gurur duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.