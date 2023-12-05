Van'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında düzenlenen "1. Kitap Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, başarılı olmanın, hayalleri gerçekleştirmenin, geleceğe sağlam adımlar atmanın yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutlayan Balcı, şunları kaydetti:

"İlimizde kitap okumayla ilgi güzel işler yapılıyor. Eğitim camiasına destek veriyoruz. Kitap okuma alışkanlığının çocukken kazanılması gerekiyor. Tüm velilerin ve öğretmenlerin hayali çocukların başarılı olmasıdır. Öğrencilerimizin akademik alanda, sınavlarda başarılı olabilmeleri için çok kitap okumaları gerekiyor. Okumayı yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Tüm ilçelere çocuk kütüphaneleri kazandırıyoruz. Yaklaşık 300 okul kütüphanesi kurduk. İlimizde 500'ü TÜBİTAK'tan olmak üzere 3 milyon kitap dağıtacağız."

Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kurumun şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.