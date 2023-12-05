Van'da kafe ve restoranlar denetlendi Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki kafe ve restoranları denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki kafe ve restoranları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte hizmet veren kafe ve restoranları denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kullanılan ürünlerin fiyat listeleri, saklama koşulları, işyeri hijyeni ile ruhsatlar kontrol edildi.

Denetimde kurallara uymayan ve belgeleri eksik olan işletme sahipleri uyarıldı.