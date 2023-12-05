Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de depremlerde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de depremlerde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı.

        Çatakdibi Mahallesi'ndeki kümbetin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla proje hazırlandı.

        Kısa süre önce ihalesi yapılan proje kapsamında, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Doğan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile restorasyon çalışmalarının başlatıldığı kümbette incelemelerde bulundu.

        Görevlilerden bilgi alan Balcı, Van'ın doğası, tarihi ve kültürüyle çok zengin ve kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Van'ın, Orta Asya'nın Anadolu'ya açılan kapısı olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

        "Barındırdığı zenginlikleriyle Türkiye'mizin en önemli zenginliklerine sahip illerinden biridir. Van'ın her alanda imarına, ihyasına ve inşasına katkı sağlarlarken, tarihine ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Onları atalarımızdan ve büyüklerimizden aldığımız şekliyle koruyarak, geliştirerek gelecek kuşaklara da aktarmaya çalışıyoruz. Kara Yusuf Bey Kümbeti, Van depremlerinde zarar görmüştü. Kümbetin Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla hazırladığımız restorasyon projesinin ihalesini de yaptık. İnşallah bir yılda kümbeti tarihteki şanına ve şöhretine uygun restore ederek çevre düzenlemesinin ardından gelecek kuşaklara aktaracağız. Böylece kültür varlıklarımıza da sahip çıkacağız."

        Van'da korunması ve restore edilmesi gereken çok sayıda kültür varlığının bulunduğunu vurgulayan Balcı, restorasyon projelerinin parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu ifade etti.

        Tarihi yapıların korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Balcı, "Buradaki restorasyonun yaklaşık 7 milyon liraya mal olacağını düşünüyoruz. Çevre düzenlemesi de yapılacak. Bunları bitirdiğimizde kümbeti ziyarete açacağız. Kültürel, doğal ve tarihsel varlıklarımızı korumak aslına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara bırakmak asli vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Erciş Karakoyunlu Türkmenleri Kültür Derneği Başkanı İzzet Şevketoğlu ise Van'daki depremlerde kümbetin hasar gördüğünü bildirerek, "Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonu başladı. Sayın Valimize destekleri için teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        2011-2020 en sıcak 10 yıl olarak kayıtlara geçti
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor

        Benzer Haberler

        Çaldıran'da futbol turnuvası düzenlendi
        Çaldıran'da futbol turnuvası düzenlendi
        Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık kümbette restorasyon çalışması
        Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık kümbette restorasyon çalışması
        Kovandan kaçan arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan 5 kilogram bal çıkarıl...
        Kovandan kaçan arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan 5 kilogram bal çıkarıl...
        Ambulans helikopter 7 il arasında mekik dokuyarak hastaların imdadına yetiş...
        Ambulans helikopter 7 il arasında mekik dokuyarak hastaların imdadına yetiş...
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı
        Van'da kaçakçılık operasyonları: 55 gözaltı
        Van'ın ilk ve tek kadın muhtarı olarak seçildi, mahallenin 'Leyla ablası' o...
        Van'ın ilk ve tek kadın muhtarı olarak seçildi, mahallenin 'Leyla ablası' o...