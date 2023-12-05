Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de depremlerde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonuna başlandı.

Çatakdibi Mahallesi'ndeki kümbetin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla proje hazırlandı.

Kısa süre önce ihalesi yapılan proje kapsamında, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Doğan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ile restorasyon çalışmalarının başlatıldığı kümbette incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Balcı, Van'ın doğası, tarihi ve kültürüyle çok zengin ve kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Van'ın, Orta Asya'nın Anadolu'ya açılan kapısı olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Barındırdığı zenginlikleriyle Türkiye'mizin en önemli zenginliklerine sahip illerinden biridir. Van'ın her alanda imarına, ihyasına ve inşasına katkı sağlarlarken, tarihine ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Onları atalarımızdan ve büyüklerimizden aldığımız şekliyle koruyarak, geliştirerek gelecek kuşaklara da aktarmaya çalışıyoruz. Kara Yusuf Bey Kümbeti, Van depremlerinde zarar görmüştü. Kümbetin Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla hazırladığımız restorasyon projesinin ihalesini de yaptık. İnşallah bir yılda kümbeti tarihteki şanına ve şöhretine uygun restore ederek çevre düzenlemesinin ardından gelecek kuşaklara aktaracağız. Böylece kültür varlıklarımıza da sahip çıkacağız."

Van'da korunması ve restore edilmesi gereken çok sayıda kültür varlığının bulunduğunu vurgulayan Balcı, restorasyon projelerinin parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu ifade etti.

Tarihi yapıların korunmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Balcı, "Buradaki restorasyonun yaklaşık 7 milyon liraya mal olacağını düşünüyoruz. Çevre düzenlemesi de yapılacak. Bunları bitirdiğimizde kümbeti ziyarete açacağız. Kültürel, doğal ve tarihsel varlıklarımızı korumak aslına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara bırakmak asli vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Erciş Karakoyunlu Türkmenleri Kültür Derneği Başkanı İzzet Şevketoğlu ise Van'daki depremlerde kümbetin hasar gördüğünü bildirerek, "Kara Yusuf Bey Kümbeti'nin restorasyonu başladı. Sayın Valimize destekleri için teşekkür ederiz." dedi.