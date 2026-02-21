Canlı
        Van'da gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi

        Van'da gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:03
        Van'da gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi
        Van'ın Erciş ilçesinde 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydarbey Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Bir araçta yapılan aramada, 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

