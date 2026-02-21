Van'da gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydarbey Mahallesi'nde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Bir araçta yapılan aramada, 128 parça gümrük kaçağı eşya ve giysi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem yapıldı.
