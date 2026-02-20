Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi
Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, jandarma ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 5 bin 259 gümrük kaçağı eşya ve 1 ton 724 kilo gıda ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem yapıldı.
