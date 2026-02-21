Canlı
        MEMLEKET SOFRASI - Keledoş

        ORHAN SAĞLAM/ÖZKAN BİLGİN - Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Van'ın geleneksel yemeklerinden keledoş, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:02
        MEMLEKET SOFRASI - Keledoş
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Van'ın coğrafi işaret tescilli keledoş yemeğinin yapımı anlatıldı.

        Genellikle kış aylarında yapılan, dağlarda yetişen ak pancar otu, buğday, bazı bakliyatlar ve etin pişirilmesiyle hazırlanan keledoş, doyurucu ve besleyici özelliğiyle dikkati çekiyor.

        Yapımı zahmetli olmasına rağmen yörede asırlardır sofralardan eksik olmayan ve 8 Kasım 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen keledoş, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

        Keledoş tarifini AA muhabirine anlatan şef Hamza Kurt, Van'ın en özel yemeklerinden keledoşun genellikle kış aylarında tüketilen bakliyat ağırlıklı bir lezzet olduğunu belirtti.

        Yemeğin yapımının meşakkatli olduğunu ifade eden Kurt, şöyle konuştu:


        "Ninelerimizden ve annelerimizden bu yemeği öğrendik. Biz de yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Yemeğimizin kaybolmasını istemiyoruz. Keledoş, Van'ın yanı sıra çevre illerde de yapılan bir yemektir. Diğer illerde kullanılan malzemeler bazen farklılık gösterebilir ama lezzet ve kalite hep aynıdır. Kış aylarının vazgeçilmez yemeğidir. Herkesi bu yöresel yemeği tatması için Van'a bekliyoruz."

        Keledoş için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        • 500 gram dana eti (İsteğe bağlı kuzu eti kullanılabilir)
        • 1 su bardağı nohut (İsteğe bağlı artırılabilir)
        • 1 su bardağı den (Buğday-döğme) (isteğe bağlı artırılabilir)
        • 1 su bardağı yeşil mercimek
        • İki avuç ak pancar
        • İki avuç heliz otu
        • 3 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 su bardağı kurut (Kurutulmuş yoğurt ya da çökelek)
        • Tuz
        • 2 diş sarımsak
        • 1 adet soğan
        • Kekik
        • Karabiber

        Yapılışı

        1. Tencerenin içine konulan tereyağı iyice kızartılır, ardından doğranmış soğan ilave edilir.

        2. Tencerenin içine eklenen dövülmüş sarımsaktan sonra haşlanan nohut ve aşurelik buğday ilave edilir.

        3. Malzemeler iki dakika iyice karıştırıldıktan sonra yeşil mercimek eklenir.

        4. Ak pancar otu ayıklanır, yıkanır ve ince ince doğranarak tencereye eklenir.

        5. Nane, kekik, tuz ve karabiber eklenerek kısık ateşte kaynatılır.

        6. Kurut (yoğurdun kurutulmuş hali) az miktarda sıcak suyla ezilerek açılır ve yemeğe ilave edilir. (Süzme yoğurt da ilave edilebilir)

        7. Üzerine bir miktar et suyu ilave edilerek birlikte kaynamaya bırakılır.

        8. Ocakta 10-15 dakika pişen keledoş, servis tabağına alınır, üstüne de küp doğranmış kavurma eti eklenip sıcak servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

