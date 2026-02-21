Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da 3 kilo 100 gram uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde 3 kilo 100 gram eroin ve çok sayıda silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 3 kilo 100 gram uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde 3 kilo 100 gram eroin ve çok sayıda silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram eroin, 99 uyuşturucu hap, 2 tabanca, piyade tüfeği ve şarjörü ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Van'da seyir halindeki otomobil yandı
        Van'da seyir halindeki otomobil yandı
        MEMLEKET SOFRASI - Keledoş
        MEMLEKET SOFRASI - Keledoş
        Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi
        Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi
        Van'da 11 kilo 373 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 11 kilo 373 gram uyuşturucu ele geçirildi