Kovandan kaçan arıların yuva yaptığı ağaç kovuğundan 5 kilogram bal çıkarıldı ÖZKAN BİLGİN - Van'da arıcılık yapan "Arı adam" lakaplı Abdulvahap Semo, Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı ceviz ağacının kovuğundan 5 kilogram bal çıkardı.

ÖZKAN BİLGİN - Van'da arıcılık yapan "Arı adam" lakaplı Abdulvahap Semo, Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı ceviz ağacının kovuğundan 5 kilogram bal çıkardı.

Arıcılığın yaygın yapıldığı Çatak ilçesinde zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki kayalıkların içine ya da ağaçların kovuklarına yuva yaparak bal üretiyor.

İlçedeki arıcılar da hasat dönemlerinde kilometrelerce yol giderek tespit ettikleri yuvalardan balları toplayıp satışa sunuyor.

Kentte 30 yıldır arıcılıkla uğraşan "Arı adam" lakaplı Semo da ilçeye 26 kilometre mesafede bulunan Çılga Mahallesi kırsalındaki bir ceviz ağacının kovuğunda bal arılarının yuva yaptığını belirledi.

Yuvanın ağzını motorlu testere yardımıyla açan Semo, 3 saat süren çalışmayla yaklaşık 5 kilogram bal çıkardı.

- Çok değerli ve özel bir bal"

Semo, AA muhabirine, ağaç kovuğundaki balı çıkarmak için zorlu bir uğraş verdiklerini söyledi.

Yuvayı tespit edebilmek için kilometrelerce yol yürüdüklerini anlatan Semo, "Yuvadan 3 saatlik çalışma sonucu 5 kilograma yakın organik bal çıkardık. Bu bal az bulunduğu ve dış etkenlere maruz kalmadan üretildiği için kilogram fiyatı 6 bin liraya kadar ulaşan çok değerli ve özel bir baldır. Balın şifasını bilen müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor. Talep üzerine her yere gönderebiliyoruz." dedi.

Yuvaya ulaşırken ağaca da arılara da zarar vermemeye çalıştığını belirten Semo, şunları kaydetti:

"Balı aldıktan sonra yuvayı tekrar arının bal üretebileceği şekilde bırakıyoruz. Ağaca zarar vermemek için bir kapak açmıştık. İçini temizleyip, yeniden kapağı uygun şekilde kapattık. Arının bir kısmını da kovana bırakarak güvene aldık. Yuvadaki bal hem ilaçsız hem de el değmeden üretildiği için nadir bulunan bir baldır. Tespit ettiğimiz yuvalar 2 bin 800 rakımda yer alıyor. Ağaç balının kaya balından farkı yok. İkisi de kovandan kaçan arıların güvenli bir yuva bulup, buralarda ürettiği organik baldır."