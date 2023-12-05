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        Çaldıran'da futbol turnuvası düzenlendi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:25
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        Çaldıran'da futbol turnuvası düzenlendi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde belediye tarafından futbol turnuvası düzenlendi.

        Turnuvaya katılan 24 takıma forma hediye eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu yaptı.

        Tüm takımlara başarı dileyen Ensari, "Önceden de futbol turnuvası düzenlemiştik. Amacınız ilçe gençlerini bir araya getirerek birbiriyle kaynaşmalarını sağlamaktır. Dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

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