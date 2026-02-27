Canlı
        Van Haberleri

        Küçükbaş hayvancılığa destek projesi Vanlı çiftçileri sevindirdi

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi, Van'da hayvancılık yapan besicileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:04
        Küçükbaş hayvancılığa destek projesi Vanlı çiftçileri sevindirdi

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi, Van'da hayvancılık yapan besicileri sevindirdi.

        Kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençleri ve kadınları üretime daha fazla dahil etmek ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi" başlatıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve sektöre can suyu olması hedeflenen proje, 3.5 milyonla en çok küçükbaş hayvan varlığına ve geniş meralara sahip Van'da üreticileri sevindirdi.

        - "Projeyi dört gözle bekliyoruz"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, kentin küçükbaş hayvan ve mera varlığıyla önemli bir konumda olduğunu söyledi.

        Hayvancılığı destekleyen projelerin bölgeye olumlu katkı sunduğunu belirten Şişman, şöyle konuştu:


        "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 150 bin küçükbaş hayvan, sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde 95 dişi, 5 erkek olmak üzere yetiştiricilerimize teslim edilecek. Bu projenin sosyal, tarımsal ve ekonomik etkileri olacak. Birçok alanda, özellikle kadın yetiştiricilerimize vereceğimiz hayvanlar vesilesiyle kırsaldaki hayata çok olumlu katkıları olacağını şimdiden söylemek mümkün."

        Projeler sayesinde hayvan sayısını arttırmak istediğini ifade eden besici Fikret Yönten ise Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ni heyecanla beklediklerini aktardı.

        Projenin bölgedeki hayvan varlığını olumlu etkileyeceğini anlatan Yönten, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek programının bölgemizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu programın insanları hayvancılığa ve tarıma sevk edeceğini düşünüyorum ve büyük bir katkı sağlayacak. İnsanların önünü açacak. Ülkemiz, bölge halkı açısından büyük bir destek. Projenin büyük bir heyecan yarattığını düşünüyorum. İnsanlar bu tür desteklerden yararlanmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde destekler arttığı için hayvancılığın geri geleceğini düşünüyorum. Projeyi dört gözle bekliyoruz. Bir an önce başvuruları yapmak istiyoruz."

        - "Bu tür projeler bizi sevindiriyor"

        Daha önce Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi kapsamında 100 koyun desteği alan Kamuran Çılgın da "Koyunumu 700'e çıkardım. Sürümü daha da büyütmeyi hedefliyorum. Hayvancılık yapmasaydık batıya göç edecektik. Daha önce buradan çok göç oldu ancak biz projeden faydalandığımız için gitmedik. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projeleri bize sundukları, bize bir ekmek kapısı açtıkları için minnettarız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

        Sağlanan desteklerle hayvancılığa yeniden başladığını belirten Medeni Baykara, "Hayvancılığa verilen destek gerçekten çok güzel bir şey. Hayvancılığı bırakmıştık ama desteklerden faydalanarak işimize döndük. Çok memnun kaldık. Bu tür projeler bizi sevindiriyor." şeklinde konuştu.

        - "Kırsal bölgelerimizde müthiş bir heyecan uyandırdı"

        Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan besicileri ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi yaylada, merada ve kırsal bölgelerimizde müthiş bir heyecan uyandırdı. Büyük bir ilgi var. Çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizi ve genç girişimcilerimizi bu önemli projeden faydalanmaları hususunda teşvik ediyor ve yanlarında olacağımızı belirtiyoruz. Projeye emek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

