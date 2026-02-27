28 Şubat mağduru kadın akademisyen, yıllar sonra doçentlik ünvanı aldı

NEVZAT UMUT UZEL - Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde mesleğinden uzaklaştırılan akademisyen Gül Görmez, yıllar sonra doçent oldu.





Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) araştırma görevlisi olarak çalışan Görmez, Türkiye siyasi hayatında önemli bir kırılma noktası olan 28 Şubat postmodern darbesi sonrası görevinden uzaklaştırıldı.



Kamuda başörtüsü serbestliği düzenlemesiyle 13 yıl aradan sonra görevine dönen Görmez, yarım kalan akademisyenlik hayalini gerçekleştirmek için mücadele etti.



Bu yıl, görevinden uzaklaştırıldığı ayda doçent olan Görmez, yıllar sonra Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde yeni ünvanıyla görev yapmanın sevincini yaşıyor.



- "Bu benim için çok anlamlı"



Doç. Dr. Görmez, AA muhabirine, 28 Şubat sürecinde görev yaptığı üniversitede başörtüsü nedeniyle birçok baskıya maruz kaldığını anlattı.



Akademik hayatının antidemokratik bir şekilde sonlandırıldığını belirten Görmez, "28 Şubat sürecinde araştırma görevlisi olarak akademik hayatıma başlamıştım. O dönemde yüksek lisansımı yapıyordum. Başörtüm nedeniyle baskılara maruz kaldım, laboratuvarlara sokulmadım ve akademik çalışmalarımı yapamadım. Aynı zamanda sistemli bir şekilde akademik hayattan baskıyla ötekileştirilip uzaklaştırılmaya çalışıldım." dedi.



Baskılara rağmen özgürlüğünden ve inancından vazgeçmediğini ifade eden Görmez, şunları kaydetti:



"Bir kadın olarak inancımın gereği olan davranışı yapıyordum. Bu, benim için bir sembol değildi. Ben başörtümü özgürlük olarak gördüğüm için özgürlüğümden vazgeçmedim. Bu nedenle sadece başörtülü çalışmak istediğim için disiplin cezalarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Görevime dönmek için 13 yıl bekledim. Bu süreçte 3 çocuğumu yetiştirdim. Görevime döndüğümde akademik sürecimi yeniden inşa ederek önce doktoramı tamamladım, sonrasında doktor öğretim üyesi kadrosuna atandım, bugün ise yine şubatta Üniversiteler Arası Kurul tarafından doçentlik ünvanı almaya hak kazandım. Bu benim için çok anlamlı. İnancımı özgürce yaşayamadığım bir dönemden geçerek bu günlere geldim. Şu anda özgürce bunu yaşayabilmemin mutluluğuyla akademik hayatıma devam edebiliyorum. Aslında 13 yıllık ara vermemiş olsaydım çoktan profesör olmuştum, hatta emekliliğe doğru ilerliyordum.



- "Bu acıları özellikle kadınlar tekrar yaşamasın"



28 Şubat'ı kadın mağduriyeti olarak gördüğünü dile getiren Görmez, "Sabırla yol aldığım bir yolun insanlara da örnek olmasını istiyorum. Şu an özgürce başörtüsüyle akademik hayatıma devam edebiliyorsam bunun için özellikle Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Toplumsal hayatta farklı görüşlerdeki insanların demokratik bir şekilde birbirinin inancına ve düşüncesine saygı çerçevesinde yaşayabileceği bir zemin oluştuğunu düşünüyorum. Bu durumun daha da ilerleyerek devam edeceğini ümit ediyorum. Bu acıları özellikle kadınlar tekrar yaşamasın." diye konuştu.



Görmez, "İnancı, düşüncesi, temel değerleri ne olursa olsun toplumun her bireyinin bir arada özgürce ve kardeşçe yaşaması gerektiğini biz bu acı süreçten öğrenmiş olduk. Umarım bundan sonra da bu şekilde devam eder. İnsanlar görüşlerinden, düşüncelerinden ve inançlarından ötürü antidemokratik şekilde cezalandırılmazlar." ifadelerini kullandı.

