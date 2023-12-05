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        Van'da gözaltına alınan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı

        Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:25
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        Van'da gözaltına alınan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı
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        Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 109 bin 671 kişinin ve 243 bin 472 aracın sorgulaması yapıldı.

        Uygulamalar sırasında haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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