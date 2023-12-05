Van'da gözaltına alınan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 109 bin 671 kişinin ve 243 bin 472 aracın sorgulaması yapıldı.
Uygulamalar sırasında haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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