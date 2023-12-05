Skandal olayda akşam saatlerinde mesaisi başlayan ambulans şoförü S.U. kıyafetlerini değiştirmek üzere erkek yatakhanesine girdi. Odada kimse yoktu.

İddiaya göre bu durumu fırsat bilip gizli kamera düzeneğini hazırladı. Önce duvarı deldi ardından kablolu gizli kamerayı kadınlar yatakhanesine yerleştirdi.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Kamerayı da tablete bağladı. O sırada 112 acil yardım ihbarı gelince diğer personelle göreve gitti. Görev dönüşü acil tıp teknisyeni kadın çalışanlar kıyafetlerini değiştirmek için odaya girdi. Bu sırada içlerinden biri yanıp sönen bir ışık fark etti. Daha da yaklaştığında gizli kamera olduğunu anladı. Duvarın diğer tarafına geçen kadın, bir hurcun altına gizlenmiş tablet buldu.