112 Acil Yardım istasyonunda gizli kamera skandalı!
İstanbul Beykoz'da 112 Acil Yardım istasyonunda görevli ambulans şoförü, acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odaya gizli kamera yerleştirdi. Gizli kamerayı kadın personel fark etti. Gözaltına alınan şoför, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..
Skandal olayda akşam saatlerinde mesaisi başlayan ambulans şoförü S.U. kıyafetlerini değiştirmek üzere erkek yatakhanesine girdi. Odada kimse yoktu.
İddiaya göre bu durumu fırsat bilip gizli kamera düzeneğini hazırladı. Önce duvarı deldi ardından kablolu gizli kamerayı kadınlar yatakhanesine yerleştirdi.
ÇALIŞANLAR FARK ETTİ
Kamerayı da tablete bağladı. O sırada 112 acil yardım ihbarı gelince diğer personelle göreve gitti. Görev dönüşü acil tıp teknisyeni kadın çalışanlar kıyafetlerini değiştirmek için odaya girdi. Bu sırada içlerinden biri yanıp sönen bir ışık fark etti. Daha da yaklaştığında gizli kamera olduğunu anladı. Duvarın diğer tarafına geçen kadın, bir hurcun altına gizlenmiş tablet buldu.
AMBULANS ŞOFÖRÜ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Gizli kamera düzeneğini fark eden kadın hemen polisi aradı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ambulans şoförü tabletin ve kameranın kendisine ait olduğunu kabul etti. Ambulans şoförü S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde ise tabletin bozuk olduğunu, çalışıp çalışmadığını denemek için duvardaki deliğe soktuğunu söyledi. S.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturma başlatılan ambulans şoförünün açığa alındığı öğrenildi.