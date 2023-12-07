İneklerini sağamayan çifte, Vefa ekibinden yardım VAN'ınErciş ilçesi Aşağıışıklı Mahallesi'nde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle geçimlerini sağladıkları ineklerini sağamayan Kemal (66) ve Herdemcan Kaya (65) çiftinin yardımına, kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Grubu ekipleri yetişti. İneği sağan ekip. sütü Kaya çiftine teslim etti.

VAN'ınErciş ilçesi Aşağıışıklı Mahallesi'nde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle geçimlerini sağladıkları ineklerini sağamayan Kemal (66) ve Herdemcan Kaya (65) çiftinin yardımına, kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vefa Grubu ekipleri yetişti. İneği sağan ekip. sütü Kaya çiftine teslim etti.

İlçede, yardıma muhtaç, öksüz, yetim, engelli, hasta ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılanması için kaymamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Vefa grubu ekipleri, Aşağıışıklı Mahallesi´nde yaşayan hastalık nedeniyle geçimlerini sağladıkları ineklerini sağamayan Kemal ve Herdemcan Kaya çiftine de yardım etti. Çiftin araması üzerine Aşağıışıklı Mahallesi'ne gelen ekip çalışanları, ahırdaki ineği sağıp, sütünü çifte teslim etti. Vefa Grubu çalışanları aramaları halinde her zaman Kaya çiftinin yardımına koşabileceklerini belirtirken, Kemal Kaya ise ekip çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşim yaşlı ve hasta olduğu için zaman zaman çalışamıyor. Bugün de ahırda beslediğimiz ineğimizi sağamadık. Hemen Vefa Destek Gurubu´nu arayarak destek istedik. Onlar da hemen gelip ineğimizi sağıp, bize teslim ettiler. Erciş Kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi.