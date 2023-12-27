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        CHP Van İl Başkanlığından "teröre lanet" açıklaması

        Van'da CHP İl Başkanlığı, düzenlediği basın açıklamasıyla terör saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:41
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        CHP Van İl Başkanlığından "teröre lanet" açıklaması
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        Van'da CHP İl Başkanlığı, düzenlediği basın açıklamasıyla terör saldırılarını protesto etti.

        Partinin İl Başkanlığı önünde toplanan teşkilat mensupları, açıklama öncesi saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Partililer adına açıklama yapan CHP Van İl Başkan Yardımcısı Ercan Demirci, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

        Şehitlerin her birinin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirten Demirci, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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