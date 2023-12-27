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        Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı

        Van'ın Özalp ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:35
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        Van'da ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı
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        Van'ın Özalp ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-sınavı (e-MTSK) öncesi 2 okulda çalışma yaptı.

        Üzerlerinde kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan 9 kişi ile sınav merkezlerinin çevresinde irtibat halinde oldukları 4 kişi yakalandı.

        Konuyla ilgili devam eden operasyonlarda da kopya düzeneği sağlayan ve yönlendiren 4 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, kopya düzeneği olarak değerlendirilen 9 kulak içi kulaklık cihazı, koli bandına sarılı 8 gizli kamera düzeneği, iletişim kurmaya yarayan 8 elektronik cihaz, 6 Wi-Fi cihazı, 3 sim kart kılıfı, kulak içi kulaklık kılıfı ve gizli kamera düzeneği kılıfı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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