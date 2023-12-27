Van'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 314 bin 526 lira ceza Van'ın Çatak ilçesinde, iziniz yaban keçisi avlayan 2 kişiye 314 bin 526 lira ceza verildi.

Van'ın Çatak ilçesinde, iziniz yaban keçisi avlayan 2 kişiye 314 bin 526 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şubesi Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 Aralık'ta ilçenin Konalga Mahallesi kırsalında 2 kişinin yaban keçisi avladıkları tespit edildi.

Haklarında tutanak düzenlenen 2 kişiye 300 bin lira tazminat ve 14 bin 576 lira idari para cezası verildi.