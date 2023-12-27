Van'da yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki 5 yaşındaki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Akçaçay Mahallesi'nde rahatsızlanan 5 yaşındaki Hasan Hüseyin Dağlar'ı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu mahalleye ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastayı Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Dağlar'ın yakınları, ekiplere teşekkür etti.

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