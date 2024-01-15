Van'da geçen hafta 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen hafta 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.