Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 8-14 Ocak'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
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