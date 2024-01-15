Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 8-14 Ocak'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.