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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:34
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        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 8-14 Ocak'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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