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        Van'da tarihi yapılar karla kaplandı

        Van'da etkili olan karın ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:15
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        Van'da tarihi yapılar karla kaplandı
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        Van'da etkili olan karın ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Urartular'dan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi, kalenin güneyindeki "Eski Van Şehri" ve tarihi camiler karla kaplandı.

        Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı gibi yapıların kar örtüsüyle bütünleşmesi, ilgi çeken manzara oluşturdu.

        Bölgenin karla kaplanan görüntüsü dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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