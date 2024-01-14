Van'da tarihi yapılar karla kaplandı
Van'da etkili olan karın ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
Van'da etkili olan karın ardından tarihi yapılar beyaza büründü.
Urartular'dan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi, kalenin güneyindeki "Eski Van Şehri" ve tarihi camiler karla kaplandı.
Tarihi Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı gibi yapıların kar örtüsüyle bütünleşmesi, ilgi çeken manzara oluşturdu.
Bölgenin karla kaplanan görüntüsü dronla görüntülendi.
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