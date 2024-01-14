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        Van'ın yükseklerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:40
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        Van'ın yükseklerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı (3)
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        EKİPLERYOLU AÇTI, 3 HASTAYA ULAŞILDI

        Van'da kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi'nde dün akşam kalp krizi geçiren 4 çocuk babası muhtar Eyüp Kayan için yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Daha sonra sağlık ekipleri, belli bir bölgeye kadar yakınları tarafından yaya olarak getirilen Kayan'a ulaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Kayan, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Figen Akbaş (37) ile Muradiye ilçesi Beydağı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilmeyen hasta için yakınları yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolları açması ile her 2 hasta hastanelere ulaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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