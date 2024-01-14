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        VAN'DA KAR YOLLARI KAPATTI, KALP KRİZİ GEÇİREN MUHTARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:29 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:29
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        VAN'DA KAR YOLLARI KAPATTI, KALP KRİZİ GEÇİREN MUHTARIN YARDIMINA EKİPLER YETİŞTİ
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        VAN'ınBahçesaray ilçesinde, yoğun kar sonrası yolu kapanan Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren muhtar Eyüp Kayan (42), ekiplerin yolu açmasıyla sağlık görevlileri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Van'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 655 yerleşim yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışma sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren 4 çocuk basası muhtar Eyüp Kayan için yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açıldıktan sonra sağlık ekipleri, belli bir bölgeye kadar yakınları tarafından yaya olarak getirilen Muhtar Kayan'a ulaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Kayan, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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