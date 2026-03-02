Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Hakkari ve Bitlis'te 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:55
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 2 mahalle ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı 11 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

        Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Hakkari'de de karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çaba gösteriyor.

        Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Alan köyünün yolunu açan ekipler, bazı güzergahlarda da yol genişletme çalışması yaptı.

        Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.

