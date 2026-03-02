Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        "Yaralı kanatlar" Van'daki merkezde yapılan tedaviyle hayata tutunuyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılıyor.

        Giriş: 02.03.2026 - 11:13
        "Yaralı kanatlar" Van'daki merkezde yapılan tedaviyle hayata tutunuyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılıyor.

        Sulak alanları ve coğrafi yapısı nedeniyle yaban hayatı bakımından zengin popülasyona sahip Van Gölü Havzası, onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Yılın her döneminde yaban hayatının hareketli olduğu havzada, kartal, şahin, akbaba ve puhu gibi yırtıcı kuşlar sıklıkla gözlemleniyor.

        Havzada çeşitli nedenlerle yaralanan ya da yeterince beslenemedikleri için bitkin düşen bu kuşlar, güvenlik güçleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile duyarlı vatandaşlar tarafından tedavi için YYÜ Yaban hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

        Burada bakım ve tedavileri yapılan kuşlar, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden yaşam alanlarına bırakılıyor. Uçma yetisini kaybeden ya da doğaya kazandırılma imkanı bulunmayan kuşlar ise merkezde misafir ediliyor.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın sulak alan yönünden zengin bir bölge olduğunu söyledi.

        Eşsiz coğrafi yapısıyla tür zengini bir coğrafyaya sahip olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Birçok türden yaban hayvanları bölgemizde bulunuyor. Merkezimize yılın her gününde, haftasında ve mevsiminde yaban hayvanları gelmekte. Yırtıcı kuş türleri ağırlıklı olarak merkezimizde tedavi edilmekte. Bu kuşlar arasında nesli tükenmekte ya da tehlike altında olan akbabalar da bulunuyor. Hatta Anadolu'da 100 yılda bir görülen yakalı toy kuşunu merkezimizde tedavi edip tekrar doğaya kazandırdık. Şu anda merkezimizde 3 şahin, 3 kaya kartalı, bir akbaba, bahçemizde ise bir sakallı akbaba, 2 puhu, 3 kartal olmak üzere yaklaşık 20'nin üzerinde hayvan bulunuyor. Bunlardan 12'si merkezimizde tedavi görüyor. Diğer kuşları ise bahçemizde misafir ediyoruz."

        ​​​​​​​​​​​​​​- Doğaya dönemeyen kuşlar merkezde misafir ediliyor

        Yaban hayvanlarının insanla temasa geçmeyen hayvanlar olduğunu dile getiren Aslan, "Eğer insana yakalanıyorsa hayvan yüzde 70-80 yetisini kaybetmiştir çünkü yaban hayvanı insanı görünce tehlike olarak görür kaçar. Merkezimize gelen hayvanları en kısa zamanda iyileştirip doğaya salıyoruz. Doğaya dönemeyecek durumda olursa, örneğin kanadı kopmuş, pençesi, gagası kırılmış kuş veya evcilleşmiş bir kurt gibi, onları da merkezimizde misafir ediyoruz. Bahçemizdeki habitat alanında barındırıyoruz." diye konuştu.

