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        Van'da kar yolları kapattı, kalp krizi geçiren muhtarın yardımına ekipler yetişti

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, yoğun kar sonrası yolu kapanan Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren muhtar Eyüp Kayan (42), ekiplerin yolu açmasıyla sağlık görevlileri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:15
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        Van'da kar yolları kapattı, kalp krizi geçiren muhtarın yardımına ekipler yetişti
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, yoğun kar sonrası yolu kapanan Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren muhtar Eyüp Kayan (42), ekiplerin yolu açmasıyla sağlık görevlileri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Van'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 655 yerleşim yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışma sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren 4 çocuk basası muhtar Eyüp Kayan için yakınları, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açıldıktan sonra sağlık ekipleri, belli bir bölgeye kadar yakınları tarafından yaya olarak getirilen Muhtar Kayan'a ulaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Kayan, Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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