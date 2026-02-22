Canlı
        Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde gümrük kaçağı 178 litre akaryakıt ve 187 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Narkotik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Aramada 178 litre motorin, 9 metre yakıt hortumu, 20 litrelik 70 bidon, 10 litrelik 3 huni, jelikan, elektrikli hidrofor, 3 metal huni ve 187 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı F.N. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

