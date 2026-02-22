Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ekipler, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.



Kontrollerde 717 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.



Şüpheli A.M. ve N.D. hakkında adli işlem yapıldı.

