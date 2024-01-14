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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:16
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Van'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 671 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, mahalle yolları, ana arterler ve sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı.

        Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yollarda ve kaldırımlarda biriken karı iş makineleriyle başka bölgelere taşıdı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

        Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar, duraklar karla kaplandı.

        - Hakkari

        Kentte 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

        İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.

        Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

        Yüksekova ilçesinde esnaf Baran Albayrak, iş yerinin önünde kardan araç heykeli yaptı.

        Albayrak, "Bunu yapmak iki saatimi aldı. Heykeli gören öğrenciler fotoğraf çekmeye geldi." dedi.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kapanan 114 köy yolunun 104'ünü açtıklarını belirtti.

        Kapalı 10 köy yolunu açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

        Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 165 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

        Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezi ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

        Bazı vatandaşlar, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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