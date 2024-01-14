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        Van'ın yükseklerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:05
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        Van'ın yükseklerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı (2)
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        ERCİŞ'TEKAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

        Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, Erciş'in Van Gölü sahil kesiminde güzel görüntüler oluştu.140 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, belediye işçileri de ilçe merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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