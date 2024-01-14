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        Fotoğrafçılık kursu öğrencileri karla kaplanan Akdamar Adası'nı fotoğrafladı

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu öğrencileri, karla kaplanan Akdamar Adası'nı görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:18
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        Fotoğrafçılık kursu öğrencileri karla kaplanan Akdamar Adası'nı fotoğrafladı
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        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu öğrencileri, karla kaplanan Akdamar Adası'nı görüntüledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraf meraklıları için başlatılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu devam ediyor.

        Hacıbekir Kültür Merkezinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından kursiyerlere temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi konularında bilgiler veriliyor.

        Haftanın 5 günü merkezde teorik eğitim alan kursiyerler, hafta sonları da kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelere giderek öğrendikleri bilgiler doğrultusunda fotoğraf çekiyor.

        Bu hafta Akdamar Adası'na giden kursiyerler, son yağışların ardından beyaz örtüyle kaplanan badem ağaçlarını, tarihi kiliseyi fotoğrafladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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