Fotoğrafçılık kursu öğrencileri karla kaplanan Akdamar Adası'nı fotoğrafladı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu öğrencileri, karla kaplanan Akdamar Adası'nı görüntüledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu öğrencileri, karla kaplanan Akdamar Adası'nı görüntüledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraf meraklıları için başlatılan Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu devam ediyor.

Hacıbekir Kültür Merkezinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından kursiyerlere temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi konularında bilgiler veriliyor.

Haftanın 5 günü merkezde teorik eğitim alan kursiyerler, hafta sonları da kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelere giderek öğrendikleri bilgiler doğrultusunda fotoğraf çekiyor.

Bu hafta Akdamar Adası'na giden kursiyerler, son yağışların ardından beyaz örtüyle kaplanan badem ağaçlarını, tarihi kiliseyi fotoğrafladı.