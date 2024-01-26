Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Van DKMP sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, karla kaplı arazilere ve yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bıraktı.