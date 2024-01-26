Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Van DKMP sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, karla kaplı arazilere ve yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.