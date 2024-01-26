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        Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

        Van'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:09
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        Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı
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        Van'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Muradiye ilçesinde yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, kar örtüsünün arasından süzülen sularıyla ziyaretçilerinin hayran kaldığı güzelliğe büründü.

        Her mevsim farklı bir manzarayla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken şelale, çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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