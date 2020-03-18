SON DAKİKA!

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Koronavirüsün etkilerine karşı yol haritası hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı 3 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı toplantının ardından ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı THY'ye gereken desteği vereceklerini kaydetti. 'Ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz' diyen Erdoğan devreye alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

Toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz

SGK PRİMLERİ 6 AY ERTELENECEK

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

KONAKLAMA VERGİSİ KASIMA KADAR UYGULANMAYACAK

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.



İÇ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KDV YÜZDE 1'E İNİYOR

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

NAKİT AKIŞI BOZULAN FİRMALARIN KREDİ ÖDEMELERİ 3 AY ERTELENECEK

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

PARA POLİTİKASINDA DÜN ADIM ATILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün acil toplanarak 100 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 10.75'ten yüzde 9.75 seviyesine çekti. Banka yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki yönlü risklerin arttığı, bankalara imkânlar çerçevesinde ihtiyaç duydukları likiditenin sağlanacağı belirtildi. Piyasaya 91 güne kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanacağı ifade edildi. Kredi koşulunu sağlayan yabancı bankalar için yabancı paralara yönelik zorunlu karşılıkların

500 baz puan azaltıldığı açıklandı. Reeskontta 90 güne kadar vade uzatımı getirilirken, miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı swap ihaleleri olacağı belirtildi. 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği ifade edildi. Reeskont kredilerinin taahhüt kapatma süresi ise 24 aydan 36 aya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı. Buna göre, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.