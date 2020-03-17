SON DAKİKA!

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Haberlerİş-YaşamTCMB Para Politikası Kurulu toplandı
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TCMB faizi 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'ta yapacağı toplantıyı öne çekerek bugün toplandı. TCMB acil toplantıda faizi 100 baz puan indirdi. Banka politika faizini yüzde 9.75'e çekti. Politika faizinde 50 ila 75 baz puan indirim bekleniyordu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Para Politikası Kurulu koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplandı.TCMB faizi 100 baz  puan indirdi. Kurul Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 19 Mart Perşembe günü gerçekleştirecekti. Toplantıdan politika faizinde 50 ila 75 baz puan indirim kararı çıkması bekleniyordu.

SON 7 TOPLANTIDA FAİZİ 1.425 BAZ PUAN İNDİRDİ

TCMB, böylece Murat Uysal başkanlığındaki son yedi PPK toplantısında toplam 1.425 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu.

FAİZ TEK HANEYE İNDİ

Banka politika faizini  yüzde 9.75'e çekti. Böylece faiz tek haneye indi.

Bankanın internet sitesinde  yayınlanan duyurunun metninde alınan önlemler de açıklandı. Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:


1. TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.

2. 2020 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecektir. Bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacaktır.

3. Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırılmıştır.

4. Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecektir.

5. Zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecektir. Alınan bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklik, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

6. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmıştır. Bankaların yeni likidite imkânlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecektir. Söz konusu imkânların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25’i ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda;

91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu ihalelerde kazanılan tekliflerin tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar altında Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak da sonuçlandırılabilecektir.

Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecektir. Söz konusu swap ihaleleriyle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır.

Söz konusu imkânlara dair limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

7. Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik aşağıdaki önlemler alınmıştır:

18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanınmıştır. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak, herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirerek bu imkândan yararlanabileceklerdir. Bu suretle toplam 7,6 milyar ABD doları karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecektir.

Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilmiş, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartılmıştır.
Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır."

Son dönemde faiz indiriminin büyük bölümünü tamamladığı mesajını veren TCMB'nin riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde yeniden büyük bir indirim yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak  üzere küresel merkez bankalarının her geçen gün daha fazla genişlemeci adım açıklaması ile TCMB'den faiz indirim beklentileri de kuvvetlenmişti.

FED FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası da (Fed) koronavirüse karşı ekonomiyi desteklemek için 18 Mart'ta yapacağı toplantıyı öne çekmiş 15 Mart'ta sürpriz bir biçimde 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. 

 

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