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        Haberler Dünya Vladimir Putin Emmanuel Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin Emmanuel Macron ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 19:45 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:03
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        Putin Macron ile görüştü
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir telefon görüşmesi yaptı.

        Kremlin görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamaya göre, iki lider, İran-İsrail çatışmasını ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını ele aldı.

        Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Rusya ve Fransa'nın Orta Doğu'da barışın korunması konusundaki sorumluluğuna dikkat çekildi.

        Görüşmede, İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirmesine saygı gösterilmesi gerektiği vurgularken, iki lider temasları sürdürme konusunda hemfikir oldu.

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        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği ile "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması" kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesinin de önemli olduğu ifade edildi.

        Vladimir Putin görüşmede, Ukrayna Savaşı'na işaret ederek Rusya'nın güvenlik endişelerinin görmezden gelindiğini ifade ederken, olası bir anlaşma için savaşın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dair görüşünü yineledi.

        *Fotoğraf: Alexei Druzhinin (AP aracılığıyla), temsilidir

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