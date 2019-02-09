Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın platformu üzerinden yayınlan yalan haberleri ve sahte hesapları engellemek için ayda 2 milyon hesabı sildiği ortaya çıktı.

WhatsApp’ın Hindistan'da başlatılan “suistimali durdurma” çalışması kapsamında yayınladığı bir makalede ortaya çıkan veriye göre bu kapsamda her ay silinen sahte WhatsApp hesaplarının sayısı 2 milyonu buluyor.

Her ay düzenli olarak silinen bu hesapların yüzde 95’inin WhatsApp’ın kendi girişimiyle tespit edildiği, kalan yüzde 5’lik kısmının ise kullanıcı şikayetleri doğrultusunda silindiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan WhatsApp’ın spam’a karşı mücadele eden ekibin yöneticisi Matt Jones “Biz, insanların eline megafon vermek için değil, özel mesajlaşmalar için buradayız” dedi.

MESAJ İLETMEYE SINIR GETİRMİŞTİ

Facebook bünyesindeki dünyanın en büyük anlık iletişim platformu WhatsApp, sahte hesaplarla mücadele etmek için ilk olarak geçen yıl 200 milyondan fazla kullanıcısı olan Hindistan’da yeni bir uygulamaya başlamış, kullanıcıların mesaj iletimlerine sınır getirmişti.

WHATSAPP MESAJLARINA SINIRLAMA GELDİ

Ocak 2019’da ise bu sınırlama tüm dünyadaki kullanıcılar için geçerli olmuştu. Bu yeni uygulamaya göre WhatsApp kullanıcıları, bir mesajı en fazla beş kişi ya da gruba aynı anda iletebiliyor.

Dünya genelinde toplam 2 milyara yakın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp’ta daha önce ise kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriyordu.