İstanbul’da gerçekleşen hırsızlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2 hırsızlık olayı 2 ve 18 Şubat’ta Sarıyer’de iki farklı lüks rezidansta meydana geldi.

MİLYONLUK HIRSIZLIK

İlk olayda kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri Ş.A.’nın evinde 59 bin dolar ve 300 bin TL para çaldı. Ardından gerçekleştirdikleri ikinci olayda da E.A. isimli kişinin dairesine giren hırsızlar 2 adet Rolex marka saat ve 400 TL parayı çaldı.