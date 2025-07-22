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        Haberler Gündem Hava Durumu YANIYORUZ! Son dakika haberi: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir - 22 Temmuz hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 07:22
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        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 37°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 37°

        Adana

        Kısmen Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        BALIKESİR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 37°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 30°C

        Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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