Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 37° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 40° Antalya Güneşli 37° Trabzon Kısmen Güneşli 29° Bursa Güneşli 37° Adana Kısmen Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 33°

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BALIKESİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 37°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 30°C Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.