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Yapayalnız TDK: Yapayalnız bitişik mi yazılır? Yapa yalnız ayrı mı yazılır?

Yapayalnız birleşik mi yazılır? Yapa yalnız ayrı mı yazılır? Sözcüğün doğru yazılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sitesinde sözlükte arama yaparak doğru yazım şeklini bulduk. İşte "Yapayalnız" TDK yazım kurallarına göre doğru yazım şekli...

Yapayalnız

Yapayalnız kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte Yapayalnız kelimesinin yazım şekli...

YAPAYALNIZ MI, YAPA YALNIZ MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda yapa yalnız kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. 

TDK'da kelimenin doğru yazımı "yapayalnız" şeklinde ayrı yazılır. 

 

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