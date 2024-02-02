Yapım şirketi BGM, Roger Waters'la yollarını ayırdı
Almanya merkezli müzik yapım şirketi BMG, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'la 2016'da imzaladığı sözleşmesini, ünlü müzisyenin İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle sonlandırdı. Waters, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail - Filistin Savaşı'nda Gazze'yi destekleyen yorumları nedeniyle Batı ülkelerinde antisemitizmle suçlanıyor
Almanya merkezi yayıncılık ve plak şirketi BGM, İsrail hakkındaki yorumları nedeniyle Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters ile yollarını ayırdı. Şirket, 80 yaşındaki müzisyenle 2016’da bir yayın anlaşması imzalamıştı.
Variety‘nin aktardığına göre BMG, İsrail hakkındaki yorumları nedeniyle 'antisemitik' olmakla suçlanan Roger Waters ile olan anlaşmasını sonlandırdı.
Roger Waters; "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece - gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünyanın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı ülkeleri) Nasıl olur da hâlâ İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" demişti.
Roger Waters, bugün artık İsrail'in Filistinlilere nasıl davrandığını çok iyi bildiğini belirterek, "Çünkü biz konuşurken onlar Gazze'de soykırım yapıyor" şeklinde konuşmuştu.
Roger Waters, Filistin aktivizmine başlamasının, babasının İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya cephesinde Alman askerleri tarafından öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu anlatarak; "Babamın hikâyesini kalbim ve ruhumla Gazze'yi anmadan anlatamam yani şu anda hayatımı o kadar etkiliyor. İsraillilerin Gazze'de yaptıkları o kadar tarif edilemez ki, aldığım her nefeste tüm bedenimin buna isyan ettiğini hissediyorum" ifadelerini de kullanmıştı.
Geçtiğimiz ay konser için Kolombiya'da bulunan Roger Waters, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile birlikte Filistin bayrağı açmıştı.