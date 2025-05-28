EN ÇOK KULLANILAN YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI

Günümüzde yapay zeka (YZ), iş dünyasından eğitime, sağlık sektöründen yaratıcı endüstrilere kadar pek çok alanda devrim niteliğinde dönüşümler yaratıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kullanıcıların günlük yaşamlarında sıklıkla başvurduğu YZ araçları da çeşitleniyor. İşte 2025 itibarıyla en çok kullanılan yapay zeka araçlarını sizin için derledik.

1. CHATGPT: DİJİTAL ASİSTANINIZ HER AN YANINIZDA

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, doğal dil işleme alanındaki başarısıyla milyonlarca kullanıcıya kişisel asistanlık yapıyor. Metin yazarlığı, kodlama, araştırma, çeviri ve daha pek çok konuda destek sunan bu araç, özellikle profesyonellerin ve öğrencilerin vazgeçilmezi hâline geldi. GPT-4 ve GPT-4o gibi modellerle daha hızlı ve doğru sonuçlar sunuyor.