En çok tercih edilen yapay zeka uygulamaları hangileri?
Metin yazımından video üretimine, toplantı notlarından grafik tasarıma... Yapay zeka araçları, neredeyse her alanda hayatınızı kolaylaştırmaya hazır. İşte en çok tercih edilen yapay zeka uygulamaları...
Artık dijital asistanlar sadece bilim kurgu filmlerinde değil, cebinizde! 2025'in en çok kullanılan yapay zeka araçları listesine göz atın ve geleceğe ilk adımınızı atın.
EN ÇOK KULLANILAN YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI
Günümüzde yapay zeka (YZ), iş dünyasından eğitime, sağlık sektöründen yaratıcı endüstrilere kadar pek çok alanda devrim niteliğinde dönüşümler yaratıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kullanıcıların günlük yaşamlarında sıklıkla başvurduğu YZ araçları da çeşitleniyor. İşte 2025 itibarıyla en çok kullanılan yapay zeka araçlarını sizin için derledik.
1. CHATGPT: DİJİTAL ASİSTANINIZ HER AN YANINIZDA
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, doğal dil işleme alanındaki başarısıyla milyonlarca kullanıcıya kişisel asistanlık yapıyor. Metin yazarlığı, kodlama, araştırma, çeviri ve daha pek çok konuda destek sunan bu araç, özellikle profesyonellerin ve öğrencilerin vazgeçilmezi hâline geldi. GPT-4 ve GPT-4o gibi modellerle daha hızlı ve doğru sonuçlar sunuyor.
2. MIDJOURNEY VE DALL·E: GÖRSEL YARATICILIĞIN SINIRLARINI ZORLUYOR
Görsel içerik üretiminde yapay zekanın gücü, Midjourney ve OpenAI’nin DALL·E aracıyla zirveye ulaşıyor. Kullanıcılar yalnızca metin komutları vererek etkileyici dijital sanat eserleri, illüstrasyonlar ya da reklam görselleri oluşturabiliyor. Özellikle tasarımcılar ve sosyal medya yöneticileri için bu araçlar büyük zaman tasarrufu sağlıyor.
3. COPY.AI VE JASPER.AI: PAZARLAMA YAZILARINDA YENİ DÖNEM
İçerik üreticileri ve pazarlama ekipleri için özel olarak geliştirilen Copy.ai ve Jasper.ai, yaratıcı metinler yazma konusunda büyük bir yardımcı. Blog yazıları, e-posta kampanyaları, ürün açıklamaları gibi alanlarda dakikalar içinde etkileyici içerikler sunan bu araçlar, üretkenliği önemli ölçüde artırıyor.
4. NOTION AI: ÜRETKENLİĞİ DÜZENLEMEYLE BİRLEŞTİRİYOR
Popüler organizasyon uygulaması Notion, yapay zeka entegrasyonuyla daha da güçlü bir hâl aldı. Notion AI sayesinde kullanıcılar notlarını düzenleyebiliyor, özetler çıkartabiliyor, görev planlaması yapabiliyor ve yaratıcı fikirler oluşturabiliyor. Özellikle uzaktan çalışan ekipler için ideal bir çözüm sunuyor.
5. SYNTHESIA: VİDEO ÜRETİMİNDE YENİ BİR ÇAĞ
Yapay zeka destekli video üretim platformu Synthesia, avatarlar aracılığıyla profesyonel video içeriklerin kolayca oluşturulmasını sağlıyor. Eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim alanlarında sıklıkla tercih edilen bu araç, stüdyo ve kamera ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
6. OTTER.AI VE FIREFLIES: TOPLANTILAR ARTIK KAÇIRILMIYOR
Toplantı notları alma ve transkript oluşturma konusunda öne çıkan Otter.ai ve Fireflies.ai, kullanıcıların görüşmeleri kaydetmesine, yazılı hâle getirmesine ve analiz etmesine olanak tanıyor. Bu araçlar, özellikle hibrit ve uzaktan çalışma modellerinde büyük kolaylık sağlıyor.
7. DURABLE VE ADOBE FIREFLY: WEB TASARIMINDA DEVRİM
Yeni bir web sitesi oluşturmak artık saatler değil dakikalar sürüyor. Durable, işletmelerin yapay zeka desteğiyle profesyonel web siteleri kurmasını sağlarken; Adobe Firefly ise görsel düzenleme ve grafik tasarımda kullanıcıya özel içerikler üreterek yaratıcılığı destekliyor.
8. CHARACTER.Aİ
Character.ai, Character Technologies Inc. tarafından geliştirilmiş bir platformdur. 2022 yılında halka sunulmuş ve hızla popülerlik kazanmıştır. Character.ai, dil işleme modelleri ailesindendir ve karakter temellidir. Kullanıcılar, giriş yaptıktan sonra seçtikleri karakterle konuşabilir veya kendi karakterlerini oluşturabilirler. Yapılan konuşmalar, seçilen karakterin hayatı, kariyeri ve uzmanlık alanları hakkında olabilir.
9. GOOGLE BARD: SOHBET ROBOTU
Google Bard, Google AI tarafından geliştirilen dil modellerine dayalı bir sohbet robotudur. 21 Mart 2023 tarihinde kullanıma sunulmuş, ancak yalnızca deneysel bir versiyon olarak ve herkese açık olmadan sunulmuştur. 13 Aralık 2023 tarihinde Bard’ın daha gelişmiş versiyonları olan Gemini, Gemini Pro ve Gemini Nano halka sunulmuştur.
Gemini ve Google Bard aynı dil modeli üzerine kuruludur. Ancak Gemini, Bard’a göre metin anlama ve yaratıcı yanıt verme gibi özelliklerde daha gelişmiştir. Google AI araçları, Google ile entegre çalışarak Gemini’nin sürekli olarak güncellenmesini ve gelişmesini sağlar. 2024 Temmuz ayında, Gemini Advanced olarak adlandırılan yapay zeka modeli kullanıma sunulmuştur. Gemini Advanced, şu anki durumu ile Gemini ailesinin en gelişmiş sürümüdür.
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