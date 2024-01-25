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        Haberler Gündem İnfo Grafik Yarıdan fazlamız mutlu, yüzde 38’imiz akışa bırakabiliyor

        Mutluyuz, kariyere önem veriyoruz, akışta kalamıyoruz

        Uluslararası araştırma şirketi Ipsos ile küresel ilaç şirketi Bayer'in, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 30 ile 50 ülkede 16-75 yaş arası insanların katılımıyla gerçekleştirdiği "Herkes için Sağlık" araştırmasının sonuçlarına göre; ülkemizdeki en önemli sağlık problemi %44 ile kanser olurken, "Zihin sağlığı mı, fiziksel sağlık mı daha önemli?" diye sorulduğunda ikisine de eşit önem verdiğini söyleyenlerin oranı %69 oldu

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 25.01.2024 - 18:03 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:03
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        #sağlık

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