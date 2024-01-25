Mutluyuz, kariyere önem veriyoruz, akışta kalamıyoruz
Uluslararası araştırma şirketi Ipsos ile küresel ilaç şirketi Bayer'in, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 30 ile 50 ülkede 16-75 yaş arası insanların katılımıyla gerçekleştirdiği "Herkes için Sağlık" araştırmasının sonuçlarına göre; ülkemizdeki en önemli sağlık problemi %44 ile kanser olurken, "Zihin sağlığı mı, fiziksel sağlık mı daha önemli?" diye sorulduğunda ikisine de eşit önem verdiğini söyleyenlerin oranı %69 oldu
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Giriş: 25.01.2024 - 18:03 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:03