29 Mayıs İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, ders işlenecek mi?
29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüne sahne olacak. Tarihin seyrini değiştiren bu büyük zaferin yıl dönümünde İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda, "29 Mayıs İstanbul'da okullar tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, ders işlenecek mi?" soruları ise yanıtlarını arıyor. İşte 29 Mayıs Perşembe okulların durumu...
İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü ile, “29 Mayıs’ta okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Mayıs'ta okulların ve kamu kurumlarının durumu araştırılıyor. Resmi tatil olup olmadığı merak edilen günde İstanbul'da kutlamalar ve anma etkinlikleri planlanıyor. Öğrenciler ve veliler ise derslerin işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Kamu ve özel kurumlar resmi tatil dışında mesai içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 29 Mayıs resmi tatil olmamaktadır. Bu nedenle 29 Mayıs'ta kamu kurumları çalışmaya devam edecek.
29 MAYIS İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?
29 Mayıs resmi tatil olmadığından İstanbul’da İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Benzer şekilde kamu kurumları normal çalışma düzeninde çalışacak.
29 MAYIS NE GÜNÜ?
29 Mayıs 1453'te, Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda İstanbul'un fethi gerçekleşti. İstanbul'un Fethi ile beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalanmış ve kentte Hristiyan dünyasına göç başlamıştır.
İstanbul'un Fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür. İstanbul'un Fethi askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı Ordusu, surları yıkmayı başardı.